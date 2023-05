Πολιτική

Εκλογές: Ζαχαράκη, Φαραντούρης και Χριστοδουλάκης για τα αποτελέσματα και την απλή αναλογική (βίντεο)

Τι δήλωσαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 οι τρεις εκπρόσωποι των κομμάτων για τα αποτελέσματα των εκλογών.

Με την κάλπη να έχει δείξει τα αποτελέσματά της και ενόψει των δεύτερων εκλογών που αναμένεται να ανακοίνωθούν μετά το τέλος των διερευνητικών επαφών, ένας μικρότερος προεκλογικός κύκλος ξεκινά.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 βρέθηκαν καλεσμένοι το πρωί της Τρίτης και μίλησαν για την επόμενη ημέρα των εκλογών και το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί οι:

Σοφία Ζαχαράκη σπό τη ΝΔ

Νικόλαος Φαραντούρης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ

Με την χώρα να οδεύει ολοταχώς προς μία νέα εκλογική αναμέτρηση, όπως όλα δείχνουν, αφού δεν επετεύχθη η αυτοδυναμία με δεδομένη την απλή αναλογική τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου, αναγκάζει κόμματα και υποψηφίους να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους και να διατυπώσουν νέα επιχειρήματα.