Εκλογές - Τσίπρας: Αναλαμβάνω την ευθύνη για την ήττα και δίνω μάχη

Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την ήττα στις εκλογές και το μήνυμά του προς τους ψηφοφόρους του.

Το μεγάλο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ τούτη την ώρα είναι να δούμε πώς θα αποτρέψουμε την επανάληψη αυτών των συσχετισμών στην επόμενη αναμέτρηση στις 25 Ιουνίου, για «να μην έχουμε μια παντοδύναμη, ανεξέλεγκτη, ηγεμονική και αλαζονική κυβέρνηση, αλλά και να παραμείνει η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, βασικός κορμός και εκφραστής των λαϊκών αγώνων και των διεκδικήσεων», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε δηλώσεις που έκανε, μετά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε ότι δεν κράτησε τη διερευνητική εντολή και την κατέθεσε στην ΠτΔ «δεδομένου ότι δεν προκύπτουν συσχετισμοί για τον σχηματισμό κυβέρνησης». Σχολίασε ότι «μια σημαντική ευκαιρία για την αλλαγή του τρόπου που κυβερνάται η χώρα, με την απλή αναλογική, χάθηκε, νομίζω χάθηκε πριν από τις εκλογές, οπότε δεν είχα κανένα λόγο να κρατήσω την εντολή».

«Από εκεί και πέρα», τόνισε, «δεν έχω κανέναν λόγο να κρύψω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι για εμάς ένα απρόσμενα οδυνηρό σοκ». «Φοβάμαι», πρόσθεσε, «ότι και για την κοινωνία είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα, ακόμα και για όσους ψήφισαν τη ΝΔ, δεδομένου ότι διαμορφώνονται συσχετισμοί που αν επαναληφθούν στις επόμενες εκλογές της ενισχυμένης αναλογικής θα δημιουργήσουν συνθήκες ασφυκτικές για τη δημοκρατία». «Μια παντοδυναμία και μάλιστα μιας κυβέρνησης που η συμπεριφορά της στην πρώτη τετραετία έδειξε ότι δεν σέβεται ούτε το κράτος δικαίου, ούτε τη δημοκρατία, ούτε τον πλουραλισμό. Φανταστείτε λοιπόν ένα παντοδύναμο ανεξέλεγκτο ηγεμόνα πρωθυπουργό αν αποτυπωθούν αυτοί οι συσχετισμοί», τόνισε. Υπογράμμισε ότι «συνεπώς το μεγάλο ζήτημα για μας τούτη την ώρα είναι να δούμε πώς θα αποτρέψουμε την επανάληψη αυτών των συσχετισμών στην επόμενη αναμέτρηση στις 25 Ιουνίου».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «με τις πληγές της κοινωνίας λοιπόν θα ασχοληθούμε», σημειώνοντας ότι «οι πληγές για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένες, δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή απ' το να σταθούμε στα πόδια στα μας». «Όπως γνωρίζετε οι νίκες έχουν πολλούς πατεράδες αλλά οι ήττες έχουν πάντα έναν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη γι' αυτό το αποτέλεσμα αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο 'αναλαμβάνω την ευθύνη' σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη. Κι αυτό θα κάνω».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται την ευθύνη και να ζητήσει συγγνώμη «από τους ανθρώπους που πληγώσαμε, τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, μαχητές, αγωνιστές και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ». «Και να δώσουμε και μια υπόσχεση», συνέχισε, «ότι θα δώσουμε μαζί τη νέα αυτή μάχη, όρθιοι με στόχο τη μεγάλη εικόνα, να μην έχουμε μια παντοδύναμη, ανεξέλεγκτη, ηγεμονική και αλαζονική κυβέρνηση -αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία και τη χώρα- αλλά και να παραμείνει η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, βασικός κορμός και εκφραστής των λαϊκών αγώνων και των διεκδικήσεων».





