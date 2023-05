Κοινωνία

Γλυφάδα - ληστεία: Έσερναν ηλικιωμένη από την αλυσίδα του λαιμού της

Τη ζωή της κόντεψε να χάσει μία ηλικιωμένη που έπεσε θύμα ληστείας.

Εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένης την 13/4/2023 στη Γλυφάδα. Συνελήφθησαν με εντάλματα 49χρονη ημεδαπή και 48χρονος ημεδαπός

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής περίπτωση ληστείας που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένης, μεσημβρινές ώρες της 13-4-2023 στην περιοχή της Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστης 49χρονη ημεδαπή και ως συνεργός 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από την οποία επήλθε βαριά σωματική βλάβη, δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της 22-5-2023 στην περιοχή των Αχαρνών, τους κατηγορουμένους και τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιανατολικής Αττικής, όπου συνελήφθησαν βάσει των σχετικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν σε βάρος τους. Βρέθηκε επιπλέον και κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν κατά την τέλεση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με όχημα προσέγγισαν την 85χρονη που κινούνταν πεζή και της επιτέθηκαν, με σκοπό να αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της. Ο 48χρονος ακινητοποίησε την παθούσα και η 49χρονη τράβηξε βίαια την αλυσίδα, ασκώντας της παράλληλα πίεση στο λαιμό προκειμένου να κάμψει την αντίσταση της.

Η 49χρονη δε δίστασε να σύρει την ηλικιωμένη γυναίκα στο έδαφος, τραυματίζοντας την, έως ότου ολοκληρώσει τον εγκληματικό σκοπό της.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

