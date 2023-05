Κόσμος

Τουρκία: o Ερντογάν, το νερό και ο φόβος ότι θα τον δηλητηριάσουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό με το νερό που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Ένα περιστατικό με τον Τουρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις σεισμόπληκτες περιοχές, δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να φοβάται για την ζωή του.

Στις 21 Μαϊου ο Ερντογάν ενώ βρισκόταν στη ζώνη του σεισμού, κάποια στιγμή δίψασε. Του έφεραν νερό. Του το έδωσε ο υπεύθυνος της φρουράς του αλλά εκείνος δεν το πήρε, είτε επειδή δεν τον γνώρισε είτε δεν τον εμπιστευόταν.

Τα κυβερνητικά μέσα μετέδωσαν ότι φοβήθηκε για το στομάχι του, μήπως γίνει όπως το βράδυ που ήταν σε ζωντανή μετάδοση και αισθάνθηκε αδιαθεσία, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Τελικά το ποτήρι με το νερό το πήρε ο γιος του Μπιλάλ Ερντογάν και του το έδωσε. Ο Ερντογάν είδε το γιο του χαλάρωσε, πήρε το νερό και το ήπιε χωρίς να φοβάται ότι θα δηλητηριαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 28 Μαΐου είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην Τουρκία, μετά τις πλρώτες κάλπες που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έλαβε 49,5% των ψήφων, έναντι 45% του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύραυλος “Tayfun”: Η Τουρκία προχώρησε σε δεύτερη δοκιμαστική εκτόξευση

Ρολάν Γκαρός: Η Παπαμιχαήλ αποκλείστηκε

Βαρβάκειος: Πτώμα γυναίκας απέναντι από την αγορά