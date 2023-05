Οικονομία

ΤτΕ - Τουρισμός: αυξημένες εισπράξεις από αυξημένες αφίξεις το α' τρίμηνο

Ποιο είναι το ποσοστό αύξησης των τουριστικών εισπράξεων στη χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Αύξηση κατά 74,7% εμφάνισε η εισερχόμενη τουριστική κίνηση στο πρώτο τρίμηνο του έτους με αποτέλεσμα ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας να φθάσει το 1,072 εκατομμύρια.

Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν την ίδια περίοδο άνοδο κατά 63,8% στα 732,9 εκατ. ευρώ

Αναλυτικά τα στοιχεία από την έκθεση της ΤτΕ

Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών – Μάρτιος 2023

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάρτιο του 2023 εμφάνισε πλεόνασμα 100,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 51,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, αύξηση κατά 45,6% κατέγραψαν το Μάρτιο του 2023 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 267,6 εκατ. ευρώ, έναντι 183,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, ενώ αύξηση κατά 26,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάρτιος 2023: 167,4 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2022: 132,5 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 60,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 24,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 233,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 150,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση κατά 285,4 εκατ. ευρώ (63,8%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 732,9 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 202,3 εκατ. ευρώ (68,0%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 499,6 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 74,7%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 23,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Μάρτιο του 2023, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 45,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 38,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 120,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 52,4% (Μάρτιος 2023: 142,8 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2022: 93,7 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 33,6% (Μάρτιος 2023: 99,0 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2022: 74,1 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 64,3% στα 21,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 12,0% και διαμορφώθηκαν στα 23,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 17,1% και διαμορφώθηκαν στα 13,3 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 9,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 17,1 εκατ. ευρώ, καθώς κι αυτές από τις ΗΠΑ κατά 107,9% στα 38,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 33,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 63,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 732,9 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 31,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 318,7 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 102,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 409,6 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 266,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 35,8%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 14,5% και διαμορφώθηκαν στα 51,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 3,5% και διαμορφώθηκαν στα 63,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 136,8% και διαμορφώθηκαν στα 57,9 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 35,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 54,9 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 98,4% και διαμορφώθηκαν στα 67,0 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 46,6% και διαμορφώθηκαν στα 3,2 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάρτιο του 2023 διαμορφώθηκε σε 666,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 60,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 45,1% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2022 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 99,5%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 67,6% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 53,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 207,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 35,2% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2022. Άνοδο κατά 159,5% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 140,6 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 5,9% και διαμορφώθηκε σε 52,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 42,9% σε 15,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 40,4% και διαμορφώθηκε σε 49,4 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 136,5% σε 49,4 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 76,1% και διαμορφώθηκε σε 2,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 74,7% και διαμορφώθηκε σε 1.874,2 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.072,7 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 64,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 104,7%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 898,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 51,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 103,0% και διαμορφώθηκε σε 975,5 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 40,2%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 80,4%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 4,4% και διαμορφώθηκε σε 158,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 72,7% και διαμορφώθηκε σε 92,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 61,9% και διαμορφώθηκε σε 148,3 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 129,6% σε 86,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 48,4% και διαμορφώθηκε σε 4,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

