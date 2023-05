Κόσμος

Τουρκία - Μοσάντ: Συλλήψεις πρακτόρων από την MIT

Μεγάλη επιχείρηση εναντίον της Μοσάντ διεξήγαγε η τουρκική μυστική υπηρεσία. Το δημοσίευμα της Σαμπάχ για τον πυρήνα κατασκόπων που αποκαλύφθηκε.



Μεγάλη επιχείρηση εναντίον της Μοσάντ διεξήγαγε η ΜΙΤ σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ η οποία αναφέρει ότι έχουν συλληφθεί 11 άτομα στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο πλαίσιο των ερευνών αποκαλύφθηκε ένας πυρήνας κατασκόπων που παρακολουθούσε μια εταιρεία που είχε εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και 23 άτομα, τα οποία ήταν στόχος της Μοσάντ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα της ΜΙΤ διεξάγεται εδώ και 1,5 χρόνο σε συντονισμό με την εισαγγελία Κωνσταντινούπολης.

Οι έρευνες της ΜΙΤ είχαν ξεκινήσει όταν ένα από τα άτομα έλαβε ένα απειλητικό πακέτο. Όπως αποκαλύφθηκε, ο αρχηγός του πυρήνα κατασκοπείας Σελτσούκ Κουτσιούκαγια είχε εντοπιστεί από την Μοσάντ μέσω του φυγόδικου, πρώην στρατιωτικού γκιουλενιστή Σερκάν Οζντεμίρ. Ο Κουτσιούκαγια είχε συναντήσεις με τα μέλη της Μοσάντ σε πολλές χώρες του εξωτερικού όπου υποβλήθηκε σε μια σειρά δοκιμασίες και στην πέμπτη συνάντηση του έκαναν πρόταση για κατασκοπεία. Έλαβε εκπαίδευση για να κατασκοπεύσει 1 εταιρεία και 23 άτομα που στοχοποιήθηκαν από την Μοσάντ. Επικοινωνούσε με τη Μοσάντ μέσω του συστήματος για το οποίο τον εκπαίδευσε η Μοσάντ και τους μετέδιδε τις πληροφορίες που ζητούσαν.

Ο Κιουτσιούκαγια συνέλεξε πληροφορίες όπως αρχεία εισόδου-εξόδου από το εξωτερικό των μελών της οικογένειας που ήταν στόχος, τηλεφωνικές κλήσεις και πληροφορίες σήματος, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παρέδιδε στην Μοσάντ. Του ανατέθηκε επίσης να κάνει αναγνώριση για πιθανή ενέργεια γύρω από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους και έστειλε ένα απειλητικό πακέτο. Ο Κιουτσιούκαγια είχε σχηματίσει μια ομάδα 15 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, για την παρακολούθηση των στοχευμένων ατόμων.

Πηγές της Σαμπάχ αναφέρουν ότι ο Κουτσιούκαγια και ο βοηθός του Μούσα Κους συνελήφθησαν πριν 2 μήνες, ενώ εκδόθηκε διάταγμα κράτησης για 13 υπόπτους σε επιχείρηση που διοργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με εντολή της εισαγγελίας. Στην επιχείρηση που διεξήχθη χθες η αστυνομία συνέλαβε 11 υπόπτους, ενώ οι προσπάθειες για σύλληψη άλλων δύο συνεχίζονται.

