Νέα Ιωνία: Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένο ζευγάρι

Τρεις δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα τους στον 7ο όροφο πολυκατοικίας και τους λήστεψαν.

Έναν εφιάλτη έζησαν το βράδυ της Τρίτης, ένας 85χρονος και η σύζυγος του, στην Νέα Ιωνία.

Γύρω στις 10 το βράδυ τρεις δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα τους στον 7ο όροφο και τους ακινητοποίησαν με ψαλίδι και σφυρί.

Στη συνέχεια πήραν 400 ευρώ, κοσμήματα και ένα αεροβόλο πιστόλι και τράπηκαν σε φυγή.

