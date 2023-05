Αθλητικά

ΝΒΑ: Οι Σέλτικς χάλασαν το πάρτι των Χιτ

Με κορυφαίο τον Τέιτουμ η ομάδα της Βοστώνης πέρασε από το Μαϊάμι και μείωσε τη σειρά σε 3-1.

Παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο οι Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Χιτς μέσα στο Μαϊάμι με 116-99 και να μειώσουν τη σειρά των τελικών της Ανατολής σε 3-1. Το ματς κρίθηκε σε δύο σημεία. Στη ευστοχία της Βοστώνης από το τρίποντο (18/45 και 40% έναντι 8/32 και 25%) και στην 3η περίοδο όταν οι Κέλτες με σερί 18-0 μετέτρεψαν το εις βάρος τους 61-52 στο υπέρ τους 70-61.

Υπενθυμίζεται ότι καμία ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση όταν έχει βρεθεί να χάνει με 3-0 σε σειρά best-of-seven. 150 ομάδες προσπάθησαν, 150 ομάδες απέτυχαν.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ που σημείωσε 33 πόντους εκ των οποίων οι 14 στην κρίσιμη τρίτη περίοδο ενώ είχε επίσης 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Από εκεί και πέρα ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 17 πόντους και ο Ντέρικ Γουάιτ είχε 16 πόντους.

Για τους Χιτ ο Τζίμι Μπάτλερ είχε 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Γκέιμπ Βίνσεντ και 16 ο Κέιλεμπ Μάρτιν.

Επόμενη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (ξημερώματα Παρασκευής για Ελλάδα) στο TD Garden της Βοστώνης.

