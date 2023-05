Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Μέχρι πότε θα διατηρηθεί η αστάθεια (χάρτες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιμένει η καιρική αστάθεια στη χώρα μας με συννεφιά, ζέστη, βροχές και σκόνη. Ποιες περιοχές επηρεάζονται.

Συνεχίζεται η καιρική αστάθεια στη χώρα και σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και απόγευμα με τα ισχυρότερα φαινόμενα να αναμένονται σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Βροχές θα εκδηλωθούν και στον νομό Αττικής ενώ στα βόρεια κυρίως τμήματά του υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και απόγευμα θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση ζώων - Ηλεία: Φόλες σκότωσαν 15 σκυλιά

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)

Το Κύπελλο Ελλάδος Ποδοσφαίρου και η ιστορία του