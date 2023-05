Πολιτική

Εκλογές: Ο Ιωάννης Σαρμάς υπηρεσιακός πρωθυπουργός

Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Ιωάννης Σαρμάς για να αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Στο Προεδρικό Μέγαρο έφτασε ο Ιωάννης Σαρμάς προκειμένου να αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα δεχθεί σήμερα στις 13:00 στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά, για να του αναθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 εδ. γ΄ του Συντάγματος, τον σχηματισμό κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης από το Προεδρικό Μέγαρο έφυγαν μαζί οι κ.κ. Μητσοτάκης, Βελόπουλος και Τσίπρας ενώ πίσω τους ακολουθούσαν Δημήτρης Κουτσούμπας και Νίκος Ανδρουλάκης χωρίς κανείς από τους πέντε να κάνει δηλώσεις.

Κατά πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές στη συζήτηση που έγινε μέχρι την έξοδο από την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνουν ντιμπέιτ οι δύο τους με τον Κυριάκο Βελόπουλο να επιμένει να διεξαχθεί ξανά ντιμπέιτ όλων των αρχηγών πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στη σύσκεψη ότι «οι διερευνητικές εντολές έδειξαν ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωράει στον σχηματισμό υπηρεσιακής. Οι υπουργοί της παρούσας κυβέρνησης είναι έτοιμοι να παραδώσουν στους υπηρεσιακούς και να τους παράσχουν πλήρη ενημέρωση».

Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτό είναι γνωστό από τη θέση και τη στάση των κομμάτων τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές, είπε σύμφωνα με κομματικές πηγές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την τοποθέτηση του στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι πρέπει να ακολουθηθούν όσα προβλέπει το Σύνταγμα για τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Σημείωσε ότι καλό είναι να υπάρξει μέριμνα ώστε η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης να αντανακλά πολιτικό πλουραλισμό και όχι μονομέρεια, και στα κρίσιμα υπουργεία να τοποθετηθούν άνθρωποι με εμπειρία ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τυχόν έκτακτα γεγονότα.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για ένα ήρεμο κλίμα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε πρόσωπα κύρους και με ικανότητες για τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών ώστε να διαχειριστούν την κατάσταση μετά τις εκλογές στην Τουρκία ενώ υπογράμμισε ότι και ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι δεν είναι τα αναλογικότερα εκλογικά συστήματα, που εμποδίζουν τον σχηματισμό κυβερνήσεων, όπως άλλωστε υποδηλώνει και η ευρωπαϊκή εμπειρία.

«Ήταν μια σύσκεψη θεσμική για το σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, γιατί δεν έγινε δυνατό να διαμορφωθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι οδηγούμαστε σε εκλογές στις 25 Ιουνίου», είπε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και συνέχισε: "Προχωράμε δυνατά από τώρα, τα μέλη, οι φίλοι, οι οπαδοί του ΚΚΕ, έτσι ώστε να γίνει ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ, που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θα είναι αντιλαϊκή και η αντιπολίτευση θα την στηρίζει, όπως την έχει στηρίξει και στο παρελθόν και τώρα με βάση τις κοινές στρατηγικές επιλογές που έχουν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τα δύο κόμματα ως αντιπολίτευση, θα στηρίζουν αυτή την πολιτική που θα είναι ενάντια στον λαό μας για τα συμφέροντα των λίγων. Από αυτή τη σκοπιά, η μόνη δύναμη που προβάλει ως δύναμη πραγματικής, μαχητικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας είναι μόνο το ΚΚΕ και βέβαια λόγω του πιο άδικου εκλογικού νόμου απαιτείται η μέγιστη συσπείρωση δυνάμεων, να καταγράψει το ΚΚΕ ψήφους και ποσοστά, όχι μόνο τα ίδια, το 7,2%, αλλά πολύ περισσότερα στις επόμενες εκλογές. Τέτοια ενθαρρυντικά μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Καλούμε και όσους συνανθρώπους μας, φίλους και φίλες που σκέφτηκαν να ψηφίσουν το ΚΚΕ και δεν το έκαναν στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής να το κάνουν τώρα, έχοντας και την εικόνα όλων των υπόλοιπων αποτελεσμάτων. Είμαστε αισιόδοξοι θα πάμε μπροστά!"

Οι αφίξεις

Στις 11 έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τους στενούς συνεργάτες του, τον Δημήτρη Τσιόδρα και την Κύρα Κάπη, ο οποίος είχε χειραψίες με τους Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη και Κυριάκο Βελόπουλο με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του λέει «εγώ έφτασα πρώτος».

Πρώτος στο Προεδρικό Μέγαρο έφτασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, ενώ ακολούθησε λίγο μετά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Τρίτος πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ακολούθησε ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως μετά έφτασε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

