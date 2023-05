Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κέρκυρα με μικρό εστιακό βάθος

Σεισμική δόνση μεγέθους 3,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 ανοιχτά της Κέρκυρας.

Ο σεισμός αν και ήταν ασθενής, έγινε ιδαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθος, προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων.

Η δόνηση είχε επίκεντρο 34 χλμ νοτιοδυτικά της Παλιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα, ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις 5 χλμ.

