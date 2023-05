Παράξενα

Ζάκυνθος: Άφησαν το μωρό τους στο αυτοκίνητο και πήγαν για ψώνια

Περιστατικό που «ξύπνησε» τον εφιάλτη του βρέφους στην Άρτα συνέβη σήμερα στη Ζάκυνθο.

Ζευγάρι τουριστών από τη Δανία άφησε το μωρό του στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης στο Τσιλιβί Ζακύνθου και οι περαστικοί είδαν το ενός έτους παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας Δίας που απεγκλώβισαν το μωρό, το οποίο είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών το παιδί βρισκόταν μόνο του μέσα στο αυτοκίνητο για πάνω από 30 λεπτά.

Η μητέρα 34 ετών και ο σύντροφός της 31 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

