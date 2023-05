Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Η Γραμματικοπούλου δεν κατάφερε να περάσει στο κυρίως ταμπλό

Η 26χρονη Ελληνίδα δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάο Χιμπίνο.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου δεν θα καταφέρει να δώσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το «παρών» στο κυρίως ταμπλό του Ρολάν Γκαρός, αφού η πορεία της στα προκριματικά σταμάτησε στον 2ο γύρο.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο 186 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία (Νο 112), χάνοντας με 6-1, 6-1 μέσα σε μόλις 52 λεπτά.

Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι η 26χρονη Ελληνίδα κέρδισε και στα δύο σετ το πρώτο γκέιμ και εν συνεχεία η αντίπαλός της «απάντησε» με έξι συνεχόμενα.

