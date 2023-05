Οικονομία

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι πίνακες βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (πρόσκληση/προκήρυξη 2Γ/2022)

Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία), εμφανίζονται ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα στους Πίνακες Βαθμολογίας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των επιτυχόντων στον διαγωνισμό ανήλθε σε 19,3% σε σύνολο 77.073 υποψηφίων που προσήλθαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα.

Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες.

Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών, δεν επιτρέπεται.

Προκειμένου οι επιτυχόντες του Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις προκηρύξεις του Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ, πρέπει να έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022, τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση το ΑΣΕΠ δεν έχει προβεί στη συσχέτιση των κωδικών θέσεων με τα δηλωθέντα προσόντα.

