Ασπρόπυργος: Έκλεψαν εταιρεία χρησιμοποιώντας το κλαρκ της!

Μια αν μη τι άλλο πρωτότυπη ληστεία έγινε τα ξημερώματα στον Ασπρόπυργο. Ληστεία και σε σπίτι στους Θρακομακεδόνες.

Ομάδα ατόμων εισέβαλλε σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο, με σκοπό τη ληστεία.

Οι δράστες ακινητοποίησαν τον φύλακα της εταιρείας και χρησιμοποιώντας το κλαρκ της εταιρείας γκρέμισαν τον τοίχο στο γραφείο του διευθυντή, αφαιρώντας από μέσα χρήματα.

Όμως, οι δράστες δεν έφυγαν μόνο με τα χρήματα, αφού στη συνέχει πήγαν στην αποθήκη της εταιρείας και πήραν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης και ηλιέλαιου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους είναι σε εξέλιξη.

Ακόμα μία ληστεία έγινε τα ξημερώματα, αυτήν τη φορά στους Θρακομακεδόνες.

Στις 6 το πρωί της Πέμπτης, δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι 49χρονου και με την απειλή του όπλου του άρπαξε 2000 ευρώ και τιμαφλή.

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη.

