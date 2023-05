Κόσμος

Ιράν: Νέος βαλλιστικός πύραυλος βεληνεκούς 2000 χιλιομέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσιάστηκε ο νέος βαλλιστικός πύραυλος, παρά τις αντιθέσεις κα τις ανησυχίες της Δύσης.

(εικόνα αρχείου)

Το Ιράν παρουσίασε σήμερα την τέταρτη γενιά του βαλλιστικού του πυραύλου Khorramshahr, που φέρει την ονομασία Khaibar και έχει βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και κεφαλή που ζυγίζει 1.500 κιλά, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Το Ιράν συνεχίζει να αναπτύσσει το πυραυλικό του πρόγραμμα, παρά την αντίθεση των ΗΠΑ και τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών χωρών. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα έχει καθαρά αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

"Ο νεότερος βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν και το πιο πρόσφατο προϊόν του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών του υπουργείου Άμυνας παρουσιάστηκε σήμερα σε τελετή στην οποία παρέστη ο υπουργός Άμυνας", μετέδωσε το IRNA.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: Έκλεψαν εταιρεία χρησιμοποιώντας το κλαρκ της!

Εκλογές - Σταυριανουδάκης: Διευκρινίσεις για ετεροδημότες και απόδημους

Τίνα Τάρνερ: Η πορεία της θρυλικής “γιαγιάς της ροκ” (εικόνες)