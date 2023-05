Κοινωνία

Ανδραβίδα: “Ξυπνά ο εφιάλτης” της δολοφονίας τετραμελούς οικογένειας

Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο άνδρας που σκότωσε εν ψυχρώ ένα ζευγάρι και τα δύο τους παιδιά.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας ξεκινά στις 9 Ιουνίου η δίκη του 61χρονου που σκότωσε εν ψυχρώ την τετραμελή οικογένεια που νοίκιαζε σπίτι ιδιοκτησίας του, στην Ανδραβίδα τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών διατάσσει την παραπομπή του 61χρονου σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε ο κατηγορούμενος να δικαστεί για την αποτρόπαια εγκληματική πράξη σε βάρος του 32χρονου Αρμάντο Κλότσι και της 37χρονης συζύγου του Μαρίας, καθώς και των δύο ανήλικων παιδιών τους, ηλικίας μόλις 1,5 και 2,5 ετών.

Όπως έδειξε το πόρισμα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών από την προϊστάμενη της υπηρεσίας Αγγελική Τσιόλα ο 61χρονος πυροβόλησε τους γονείς και προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στα δύο παιδιά, ξεκληρίζοντας μια ολόκληρη οικογένεια. Η μητέρα δέχθηκε μία σφαίρα στο κεφάλι και ο πατέρας δύο, που προήλθαν από πιστόλι Zastava των 9mm,το οποίο ο κατηγορούμενος έκρυψε στην συνέχεια σε λεβητοστάσιο πολυκατοικίας στην Πάτρα.

Οι έρευνες των αστυνομικών που εξιχνίασαν την υπόθεση επικεντρώθηκαν από την αρχή στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, οι κινήσεις του οποίου είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αμέσως μετά την πράξη του διέφυγε πεζός, προς την οικία του, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, από τον τόπο του εγκλήματος, όπου επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του και τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, πριν φύγει από το σπίτι του ζευγαριού, προσπάθησε να εξαφανίσει τις σορούς των δύο ενήλικων θυμάτων και τις τοποθέτησε σε τρέιλερ ιδιοκτησίας του, που ήταν σταθμευμένο σε αποθήκη του, που εφάπτεται στην οικία, που ενοικίαζαν οι παθόντες.

Επιπλέον είχε εναποθέσει δίπλα από το τρέιλερ, επάνω σε κλινοσκεπάσματα, τη σορό του 2,5 ετών τέκνου των θυμάτων, ενώ η σορός του 1,5 ετών αγοριού, εντοπίστηκε από τον 12χρονο γιό της 37χρονης, στο εσωτερικό της οικίας, την στιγμή που επέστρεφε σε αυτή. Μάλιστα, η επιστροφή του 12χρονου στο σπίτι φαίνεται πως το χάλασε τα σχέδια, διότι τελικά δεν πρόλαβε να εξαφανίσει τις σορούς.

Ο 61χρονος εντοπίστηκε τελικά το βράδυ της 4ης Μαρτίου 2022 να οδηγεί το όχημά του, στο Μιντιλόγλι Πατρών και έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, ακινητοποιήθηκε στην Πάτρα, προσήχθη αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, όπου και συνελήφθη.

