Εκλογές 2023 - Αφροδίτη Λατινοπούλου: Η “Φωνή Λογικής”, η “μαύρη Κλεοπάτρα” και ο “γονέας 2”

Τι αναφέρει σε ανάρτηση της στα social media η Αφροδίτη Λατινοπούλου, για την διεκδίκηση της ψήφου των πολιτών στις 25 Ιουνίου, με άλλο όνομα κόμματος, μετά το “μπλόκο” στις εκλογές του Μαΐου.

Εν αναμονή της επίσημης προκήρυξης της προσφυγής στις κάλπες στις 25 Ιουνίου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου μετά το μπλόκο από τον Άρειο Πάγο για τις εκλογές του Μαΐου, «ξαναχτυπά» με την «Φωνή Λογικής».

Σε βίντεο που ανήρτησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο Instagram, ντυμένη στα χρώματα της γαλανόλευκης, ανακοίνωσε το νέο της κόμμα με όνομα «Φωνή Λογικής» και αναφέροντας, μεταξύ άλλων, στο μανιφέστο της, ότι «δεν θα αφήσουμε τη χώρα έρμαιο ανάμεσα σε ακροαριστερά, αριστερά και κεντροαριστερά κόμματα, ετερόκλητες συμμαχίες, κηραλοιφές ή χριστέμπορους»

Ακόμη, λέει ότι «πρέπει να επικρατήσει λογική στην οικονομία, την εκπαίδευση, την υγεία, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την πάταξη του λαθρομεταναστευτικού, την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, τη νέα γενιά, την εργασία».

Σε άλλο σημείο των προγραμματικών θέσεων του κόμματος της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρει ότι «δεν είναι λογικό να υπάρχει γονέας 1 και 2. Δεν είναι λογικό να διδάσκονται στα σχολεία ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Δεν είναι λογικό να υιοθετούν παιδιά ομόφυλα ζευγάρια. Δεν είναι λογικό η Κλεοπάτρα να είναι μαύρη επειδή έτσι θέλει το NETFLIX. Φανταστείτε δηλαδή τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ να τον έπαιζε ο Σταλόνε τι θα γινόταν».

Στις εκλογές του Μαΐου, το κόμμα ΠΑΤΡΙΔΑ της Αφροδίτης Λατινοπούλου, κόπηκε με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, έπειτα από προσφυγή που είχε καταθέσει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

