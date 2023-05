Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και η 28η Μαΐου (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Από τον Μάρτιο είχαμε αναφέρει ότι η όψη του Άρη που είναι η δράση, με τον Πλούτωνα που είναι ότι καλύτερο γίνεται, μαζί με τον Δία, που θα φέρει εξάρσεις βίας και διαμάχες που είναι πολύ πιθανό να φέρουν αστάθειες», είπε η Λίτσα Πατέρα,μ αναφερόμενη και στις εκλογές, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «Στις 28 Μαΐου, ένα πρόσωπο κύρους, κινδυνεύει να παρουσιάσει τριγμούς η θέση του ή ακόμη και η υγεία του».

«Σε αυτήν την συνθήκη και την περίοδο, που είναι γεμάτη υπερβολές και έχει σχέση και με την γη, είδατε την έκρηξη της Αίτνας, σήμερα είναι η Σελήνη εκεί και εντείνει τα πράγματα. Αύριο η Αφροδίτη που κάνει ωραία όψη με τον Ουρανό φέρνει απρόσμενες καταστάσεις στα οικονομικά, αλλά και στις προσωπικές σχέσεις, μπορεί κάποια γνωριμία να είναι πολύ σημαντική», είπε η Λίτσα Πατέρα, καταλήγοντας ότι «ενώ γενικά σιγά – σιγά καταλαγιάζουν τα πράγματα, οι ημέρες είναι δύσκολες και υπερβολικές»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

