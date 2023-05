Κοινωνία

Ναρκωτικά - Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών κατόπιν έρευνας της ΕΛΑΣ.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και του Ωρωπού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης (24/5), μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ανωτέρω Υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 6 μέλη της -κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Πρόκειται για πέντε ημεδαπούς (δύο 27χρονοι, 28χρονος και δύο 30χρονοι) και 28χρονη ημεδαπή.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με την δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και στον Ωρωπό, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης στοιχείων, ο εντοπισμός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και η πιστοποίηση της δράσης της.

Πώς δρούσαν

Επιπρόσθετα, εξακριβώθηκε και ο ρόλος εκάστου των μελών του κυκλώματος και συγκεκριμένα

του 27χρονου ως οργανωτή, υπεύθυνο για την ανεύρεση των προμηθευτών, την παραλαβή και τη διαχείριση των κερδών και τη διακίνηση των ναρκωτικών. Παρείχε κατευθυντήριες γραμμές στα υπόλοιπα μέλη,

Των 28χρονου, 30χρονου και έτερου 27χρονου στη διαδικασία της διακίνησης των ναρκωτικών, διαμοιράζοντας τις περιοχές που δραστηριοποιούνταν,

Της 28χρονης στην μεταφορά του αρχηγικού μέλους και

του έτερου 30χρονου στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών σε χώρο απόκρυψης (καβάτζα).

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Μετά από έρευνες σε οικίες στις περιοχές του Ωρωπού, της Πετρούπολης, του Αιγάλεω, της Αθήνας και της Αγίας Βαρβάρας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη 22,9 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη 3 κιλών και 752,5 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (χασισέλαιο) -11- γραμμαρίων,

3 ηλεκτρονικές συσκευές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών για επιμερισμό ναρκωτικών και ρολό μεμβράνης,

5 φυσίγγια,

το χρηματικό ποσό των 1.340 ευρώ και

3 αυτοκίνητα

Επιπλέον κατασχέθηκε αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

