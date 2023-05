Κοινωνία

Δραπετσώνα: Οδηγός τρόλεϊ οπλοφορούσε την ώρα του δρομολογίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το τρόλεϊ μετά από καταγγελία επιβάτη και μετά από έλεγχο συνέλαβαν τον οδηγό.

Οδηγός τρόλεϊ συνελήφθη από αστυνομικούς 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στη Δραπετσώνα. Ο 52χρονος οπλοφορούσε την ώρα που οδηγούσε το τρόλεϊ «20», σε δρομολόγιο Δραπετσώνα – Φάληρο, με έναν από τους επιβάτες να καταγγέλλει το γεγονός στην ΕΛ.ΑΣ

Αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα κι έκαναν έλεγχο στον οδηγό στην Ακτή Βασιλειάδη, στην περιοχή της Δραπετσώνας. Βρήκαν στην κατοχή του έναν αεροβόλο πιστόλι κι ένα γκλοπ, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Σε βάρος του άνδρα, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

«Δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες για το περιστατικό. Εφόσον υπάρχουν ευρήματα και έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Αυτό που μάθαμε εμείς είναι ότι κρεμόντουσαν κάποια παιδιά από την εξωτερική σκάλα του οχήματος, ο οδηγός τους έκανε παρατήρηση και μετά αποχώρησε από το τέρμα. Μετά από μία ώρα περίπου δέχτηκε τον έλεγχο και βρέθηκαν αυτά που λέγεται ότι βρέθηκαν», λέει στο newsit.gr o Στέλιος Ινεπέκογλου, πρόεδρος εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

«Από εκεί και πέρα, εμείς σαν εργαζόμενοι λέμε μακριά από χώρους εργασίας τέτοια περιστατικά, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια του επιβατηγού κοινού και των εργαζομένων. Είναι τεράστιο το έργο που επιτελούν οι οδηγοί, πολύ δύσκολο και σε πολύ δύσκολες συνθήκες», συμπληρώνει ο κ. Ινεπέκογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρας σε αμαξίδιο δέχεται επίθεση από 1000 μέλισσες! (βίντεο)

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Τον εγκατέλειψε οδηγός αυτοκινήτου

Εκλογές 2023 - Αφροδίτη Λατινοπούλου: Η “Φωνή Λογικής”, η “μαύρη Κλεοπάτρα” και ο “γονέας 2”