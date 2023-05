Πολιτική

Δένδιας: Είμαι περήφανος για ότι έγινε στο ΥΠΕΞ αυτά τα 4 χρόνια

«Εάν την ημέρα που ερχόμουν, μου έλεγε κάποιος ότι θα είχαμε καταφέρει τα μισά από όσα καταφέραμε, και πάλι θα ήμουν εξαιρετικά ευτυχισμένος», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος για το τι έγινε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του σε συνάντησή του με τους διπλωματικούς συντάκτες.

Όπως επεσήμανε, «όλα αυτά προϋπέθεταν την αποδοχή και τη συνεννόηση και της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου. Δεν λέω κατ' ανάγκην της συμφωνίας σε όλα, αλλά τουλάχιστον της συνεννόησης».

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για τη συνεργασία καθώς, όπως σημείωσε, είναι «ο ενδιάμεσος ανάμεσα σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε υπουργό και στην κοινωνία». «Υπηρετήσατε τη λογική της συνεννόησης και της συναντίληψης για προκλήσεις που υπερέβαιναν και μια κυβέρνηση και έναν υπουργό και μια χρονική συγκυρία», επεσήμανε.

Ευχαρίστησε ακόμη όσους, όπως είπε υπέστησαν τα ατέλειωτα ταξίδια μου, τις ατέλειωτες ώρες μέσα στο αεροπλάνο. «Καταλαβαίνω ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα να μέναμε και κάπου κανένα βράδυ. Όμως η αλήθεια είναι ότι οι προτεραιότητες δε μπορούσαν να υπηρετηθούν με ένα χαλαρότερο πρόγραμμα, διότι απλούστατα έπρεπε αμέσως μετά τον κορονοϊό να εξηγήσουμε στην παγκόσμια κοινότητα ποιες είναι οι θέσεις μας», σημείωσε.

«Να μη θεωρούν δηλαδή ότι οι διαφορές μας με τους γείτονές μας είναι ιστορικές διαφορές, όπως π.χ. θα μπορούσε κανείς να θεωρεί ότι τσακώνονται οι σκύλοι και οι γάτοι γιατί ακριβώς είναι αυτό που είναι».

«Έπρεπε να εξηγήσουμε ποια είναι η βάση, ποια είναι η αντίληψη, ποιες είναι οι θέσεις, τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε με ένα χαλαρό πρόγραμμα. Έπρεπε να δούμε όσους περισσότερους, να κάνουμε φίλους όσους περισσότερους, να εξηγήσουμε σε όσους περισσότερους. Αυτό υπηρετήθηκε κατά επαρκέστατο τρόπο», κατέληξε.

