Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1: Η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Όλα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ένα μήνα πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε μια πρώτη παρατήρηση του για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογέν ανέφερε πως "από το ΠΑΣΟΚ υπήρχαν ψηφοφόροι που ήρθαν σε μας και άλλοι που έφυγαν λόγω του αφηγήματος του Κυριάκου Μητσοτάκη για ενδεχόμενη μετεκλογική μας συνεργασία με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, ένα αφήγημα εντελώς προσβλητικό για την παράταξή μας, καθώς εμείς είμαστε που κρατήσαμε τη χώρα στο ευρώ το 2010". ".

Στη συνέχεια και αναφερόμενος στο θέμα των αυξημένων ποσοστών της ΝΔ και τη συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με 20 μονάδες διαφορά ο ίδιος είπε πως "η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ" ενώ στην επίθεση που εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στα υπόλοιπα κόμματα είπε ο κ. Ανδρουλάκης πως "με τέτοια στρατηγική ήττα δεν μπορεί να θεωρεί κανείς ότι δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ". Μάλιστα, όπως τόνισε "ποτε΄στη μεταπολίτευση δεν ξανα είχαμε διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος με 20 μόναδες, είναι πρωτοφανές".





Ερχόμενος στο θέμα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 21ης Μαϊού ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως "εκτός από το φόβο των πολιτών μετά το αφήγημα Μητσοτάκη για συνεργασία με το Μέρα25, οι δημοσκοπήσεις για εβδομάδες έδιναν μονοψήφια στο ΠΑΣΟΚ και πολλοί πίστεψαν ότι δεν έχουν λόγο να ψηφίσουν ένα μη ανταγωνιστικό κόμμα." Όπως επεσήμανε "εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί μετά από 10χρόνια καταφέραμε να έχουμε διψήφιο ποσοστό και να αυξήσουμε τη δύναμή μας κατά 220.000 ψήφους, σε αντίθεση με τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για ενίσχυσή μας κατά 2%, δήλωσε που μειώνει την πραγματική αύξηση της δύναμης της παράταξής μας".

Ο ίδιος σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ απέκλεισε το ενδεχόμενο αναφέροντας πως "δεν υπάρχει περιθώριο προγραμματικών συγκλίσεων με τη ΝΔ. Ο λαός τίμησε τον κ. Μητσοτάκη.Οφείλω ως υπεύθυνος πολιτικός να είμαι απέναντι στον λαϊκισμό και στο πελατειακό κράτος. 10 δισεκατομμύρια αναθέσεις. Πρωταθλήτρια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους μετακλητούς, σκάνδαλα στους θεσμούς, στην οικονομία έγιναν πλουσιότεροι οι πλούσιοι και φτωχότεροι οι φτωχοί. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά και αντί να μειωθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα αύξησε. Τι δεν πάει καλά; Ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Έχω χρέος, αυτή η παράταξη να γίνει ο ισχυρός αξιόπιστος προοδευτικός πόλος. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε μια μάχη δυνάμεων, οι οποίες δεν επενδύουν στην ελπίδα και στο στρατηγικό σχέδιο, αλλά στο φόβος του χθες. Πρέπει να πάμε μπροστά και αυτό για μένα είναι στρατηγικός στόχος» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης αποτιμώντας το μήνυμα της λαϊκής ετυμηγορίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε, ακόμη πως σε αρκετές περιπτώσεις οι παροχές της κυβέρνησης δόθηκαν χωρίς κριτήρια "Το παράδειγμα είναι η υπόθεση Ραγκούση. Γιατί να παίρνει επιστρεπτέα προκαταβολή κάποιος που εκμεταλλεύεται οικονομικά το σπίτι του με βραχυχρόνια μίσθωση; Είναι παραγωγική επένδυση; Είναι κομμάτι της παραγωγικής οικονομίας;" αναρωτήθηκε.

"Η Νέα Δημοκρατία πάει να φτιάξει ένα αφήγημα: “Εκλέχτηκε ο Καραμανλής μετά τα Τέμπη, δικαιώθηκε ο Καραμανλής”. Στο Αρκαλοχώρι έβγαλαν οι σεισμόπληκτοι πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, “δικαιώθηκε η Νέα Δημοκρατία”. Δεν είναι έτσι η πολιτική. Πολιτική σημαίνει: Λύνω τα προβλήματα, δικαιοσύνη παντού και για όλους. Όχι να υποστηρίζουμε πως δικαιώνονται οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, επειδή τρομοκράτησε κάποιους η επαναφορά μιας παλιάς κυβέρνησης" κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

"Όσα έταξε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα μπορεί να τα υλοποιήσει, γιατί θα έχουμε πια ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι λέει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ότι μέχρι προχθές υπήρχαν ευελιξίες. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν. Δεν άκουσα λοιπόν κατά την προεκλογική περίοδο κανένα κόμμα, πλην του ΠΑΣΟΚ, να μιλά για σύμφωνο σταθερότητας, να μιλά για έναν προτεσταντισμό στα δημοσιονομικά, ποιοι συντελεστές πρέπει να ανέβουν και ποιοι πρέπει να πέσουν" τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το κόμμα του έκανε παραγωγική αντιπολίτευση, με κρίσιμα νομοσχέδια τα οποία υπερψήφισε το ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, και έφερε ως παράδειγμα την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και την επέκταση του φράκτη στον Έβρο.

Όπως τόνισε "το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ένας αξιόπιστος αντιπολιτευτικός πόλος στη χώρα μας ".

"Στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για τις 26 Ιουνίου είναι να εκφράσει πλειοψηφικά τον προοδευτικό κόσμο της χώρας. Και του κέντρου και της κεντροαριστεράς, που λένε ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία και δεν νιώθουν ασφάλεια με την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε χρέος, μέσα από το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας και το πολιτικό μας ήθος να έρθουν κοντά μας και να κάνουμε μία πραγματικά γενναία, νέα αρχή" προσδιόρισε ως στρατηγική στόχευση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Μάλιστα εξέφρασε και την επιθυμία του για ένα νέο debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στο οποίο θα συζητηθούν τα σημαντικά -όπως είπε - ζητήματα για τη χώρα.

