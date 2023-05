Κοινωνία

Κοκαΐνη αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε φορτίο με ανανά (εικόνες)

Οι άνδρες της Δίωξης Λαθρεμπορίου χρησιμοποίησαν το ειδικό μηχάνημα Χ-RAY και τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο - ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών, Iris.

Ακόμα μία σημαντική ποσότητα κοκαΐνης εντόπισαν και κατάσχεσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ελεγκτές αξιοποίησαν το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου και στόχευσαν για έλεγχο κοντέινερ, στο λιμάνι του Πειραιά, που προερχόταν από την Κόστα Ρίκα και είχε τελικό προορισμό τη Γεωργία. Το φορτίο, που είχε δηλωθεί, ήταν κιβώτια με ανανά.

Οι άνδρες της Δίωξης Λαθρεμπορίου χρησιμοποίησαν το ειδικό μηχάνημα Χ-RAY και, μαζί με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο - ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών, Iris, βρήκαν ότι, ανάμεσα στα φρούτα, ήταν κρυμμένα 319,2 κιλά κοκαΐνης, αξίας 14,4 εκατομμυρίων ευρώ, σε 297 ειδικά τοποθετημένες συσκευασίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και υπάλληλοι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι Εισαγγελικές Αρχές.

H προανάκριση για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων διενεργείται από το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά.

