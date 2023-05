Παράξενα

Βρετανία: Ακτιβιστές έκλεψαν αρνάκια από τον Βασιλιά Κάρολο (εικόνες)

Θύμα...κλοπής έπεσε ο Βασιλιάς Κάρολος. Ο στόχος των δραστών και η αντίδραση των Αρχών.

Ακτιβίστριες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων γνωστοποίησαν ότι έκλεψαν τρία αρνιά από το κτήμα Σάντριγχαμ του βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ.

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Animal Rising δείχνουν τρεις γυναίκες, που φορούν ροζ μπλουζάκια με το σήμα της οργάνωσης αυτής, να περπατούν μέσα σε χωράφι γεμάτο πρόβατα και να φορτώνουν αρνιά σε ένα όχημα.

Η Animal Rising ανέφερε ότι οι γυναίκες πήραν τα τρία αρνιά από τη φάρμα Άμπλετον γύρω στις 20:00 χθες Τετάρτη.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι τα αρνιά προορίζονταν για σφαγή.

Παράλληλα τόνισε ότι οι γυναίκες αυτές παραδόθηκαν στην αστυνομία, στο Μπέρκσαϊρ στις 8 σήμερα το πρωί, κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Έσωσα τα αρνιά του Βασιλιά» και «Με αυτόν τον τρόπο αγαπάμε τα ζώα».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρεις γυναίκες, ηλικίας 20-30 ετών, προσήλθαν οικειοθελώς σε αστυνομικό τμήμα στο Σλάου και συνελήφθησαν ως ύποπτες για κλοπή.

Η Animal Rising ανέφερε στον ιστότοπό της ότι η ενέργειά της «σηματοδοτεί την πρώτη» από τις "υψηλού προφίλ διασώσεις" που θα κάνει αυτό το καλοκαίρι».

Η 23χρονη Σάρα Φόι, μία από τις γυναίκες που συμμετείχαν στη δράση αυτή, είπε: «Όπως όλοι, έτσι και τα ζώα θέλουν να ζήσουν με ασφάλεια, χωρίς να τα εκμεταλλεύονται. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει εδώ στο Σάντριγχαμ, ή οπουδήποτε τα ζώα προορίζονται για σφαγή. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που σώσαμε τρία αρνιά σήμερα – τρία όμορφα αρνιά που θα ζήσουν τώρα τη ζωή τους στο έπακρο».

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νόρφολκ δήλωσε: «Η αστυνομία του Νόρφολκ ερευνά τις αναφορές για κλοπή τριών αρνιών από μια φάρμα στο Δυτικό Νιούτον του Νόρφολκ.

«Τρεις γυναίκες ηλικίας 20-30 ετών προσήλθαν οικειοθελώς σε αστυνομικό τμήμα στο Σλάου και συνελήφθησαν ως ύποπτες για κλοπή. Παραμένουν υπό κράτηση», συμπλήρωσε.

