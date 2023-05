Κοινωνία

Άλιμος: Φονικό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Μηχανή τράκαρε με 7 αυτοκίνητα (εικόνες)

Τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα τον οδηγό της μηχανής, η οποία συγκρούστηε με συνολικά 7 αυτοκίνητα, στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του Αλίμου.

Ένας 57χρονος οδηγός μηχανής βρήκε τραγικό θάνατό σήμερα το πρωί, σε τροχαίο δυστύχημα, στην παραλιακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Notia.gr, το τροχαίο έγινε στο ύψος του Αλίμου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Ποσειδώνος και Koνδύλη, όταν η μοτοσυκλέτα που κατευθυνόταν προς Πειραιά, κάνοντας προσπέραση, χτύπησε σε ένα καθρέπτη και κατέληξε πάνω σε ένα βανάκι, αφού πρώτα είχε τρακάρει με τουλάχιστον 7 οχήματα, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα λόγω της κίνησης.

Ο οδηγός που φορούσε κράνος σκοτώθηκε επιτόπου. Από την σφοδρή σύγκρουση ξεκόλλησε η μπαγκαζιέρα της μηχανής και τινάχτηκε στον αέρα, καταλήγοντας πάνω σε ένα αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε ο αντιδήμαρχος Αλίμου, Γιώργος Μακαριγάκης, οποίος σε συνεργασία με τον διοικητή Τροχαίας Καλλιθέας, Βαγγέλη Αρβάλη, κατηύθυνε τα συνεργεία του Δήμου Αλίμου, για να καθαριστεί το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί στην παραλιακή:

