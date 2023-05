Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Ερντογάν - Κιλιτσντάρογλου... στα “μαχαίρια”

Μαίνεται η κόντρα των δύο ανδρών λίγες ώρες πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία.

Βαριά λόγια αντάλλαξαν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μερικές ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε ανίκανο τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λέγοντας πως πρέπει να του δώσουν ένα τέτοιο οθωμανικό χαστούκι που να μην μπορέσει να ισιώξει την πλάτη του.

Ο Ταγίπ Ερντογάν θυμήθηκε πάλι την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Είπε ότι το κάστρο το κατακτά κανείς από μέσα και πως αφού κερδίσει τις εκλογές θα γιορτάσει τη Δευτέρα και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Αλλά και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αποκάλεσε ψεύτη και συκοφάντη τον Ταγίπ Ερντογάν κατηγορώντας τον για τις μονταρισμένες κασέτες που κυκλοφορεί εναντίο του. «Έχεις πνιγεί μέσα στην αμαρτία και τη βρωμιά», του είπε ο Κεμάλ Κιλιτσντράρογλου.

Ωστόσο η ανησυχία Κιλιτσντάρογλου και αντιπολίτευσης είναι η ασφάλεια της κάλπης. Η αντιπολίτευση βρήκε ύποπτες 20 χιλιάδες κάλπες στις εκλογές της 14ης Μαϊου, ενώ κατήγγειλε και άλλες παρατυπίες. Τώρα αποφάσισε να στείλει αντί μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο εθελοντές για να προστατεύσουν τις κάλπες. Στόχος τους είναι να μην μείνει ούτε μία κάλπη χωρίς αντιπρόσωπο της αντιπολίτευσης.

