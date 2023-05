Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλό 9 ετών μετά τις εκλογές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως για το 2023.

Με εκρηκτική άνοδο 7,82% η οποία συνοδεύθηκε και από μεγάλη αύξηση του τζίρου έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την πρώτη μετεκλογική εβδομάδα με την αγορά να καταγράφει νέα υψηλά 9 ετών, ενώ βρίσκεται στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως για το 2023.

Ως το καλύτερο δυνατό σενάριο «διάβασε» το εκλογικό αποτέλεσμα η αγορά, αποτέλεσμα, καθώς μειώνει το πολιτικό ρίσκο ανοίγοντας το δρόμο και για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας τους επόμενους μήνες.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν το ιδανικό για να δώσει στήριγμα στην αγορά και να φέρει νέο χρήμα που δίνει τη συνέχιση της κίνησης.

Η Morgan Stanley προτείνει ως κορυφαία επιλογή την ελληνική αγορά από τις αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών παραμένουν φθηνές. Η εγχώρια αγορά διαπραγματεύεται με δείκτη P/E στις 7,7 φορές για τους επόμενους δώδεκα μήνες, χαμηλότερα από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης έχει απομακρυνθεί από το πρόσφατο υψηλό του και πλέον βρίσκεται στο 4,9% και παραμένει υψηλότερα από το μέσο όρο του. Ο δείκτης λογιστικής αξίας P/BV είναι υψηλότερος έναντι του ιστορικού στη μια φορά, η οποία δικαιολογείται πλήρως από το βελτιούμενο περιβάλλον και τη δυναμική των αποδόσεων. Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες δικαιολογούν υψηλότερες αποτιμήσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.220,89 μονάδες, έναντι 1.132,34 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 7,82%, από τις αρχές Μάϊου σημειώνει άνοδο 12,52% και από τις αρχές του 2023 καταγράφει κέρδη 31,31%.

Οι 1.200 μονάδες αποτελούν πλέον το σημείο αναφοράς των επόμενων συνεδριάσεων του Γενικού Δείκτη και με ανοδικό διαγραμματικό στόχο τις 1.380-1.400 μονάδες.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 7,59%, ενώ από τις αρχές του έτους παρουσιάζει άνοδο 32,22%. Ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 8,77% και από την αρχή του 2023 ενισχύεται σε ποσοστό 29,96%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 13,64%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει 56,38%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος εκτινάχθηκε στα 996,502 εκατ. ευρώ , ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 199,300 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,518 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 82,919 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 17,061 δισ. ευρώ.

