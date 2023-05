Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Σύσκεψη για να αναλυθούν τα λάθη που οδήγησαν σε μια αποτυχημένη σεζόν

Ποια έδωσαν το «παρών» στη σύσκεψη και οι αποφάσεις για τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Δύο μόνο ημέρες έπειτα από τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από την ΑΕΚ, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν ευρεία σύσκεψη. Σκοπός της, να αναλυθούν τα λάθη που οδήγησαν σε μία αποτυχημένη σεζόν και να καταστρωθεί ένα πλάνο που θα επαναφέρει το σύλλογο στις επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος.

Οι «ασπρόμαυροι» αποχαιρέτησαν πολύ νωρίς την Ευρώπη – αποκλείστηκαν στα προκριματικά του UEFA Europa Conference League από τη Λέφσκι Σόφιας – ενώ τερμάτισαν μόλις τέταρτοι στο πρωτάθλημα της Super League και, όπως προαναφέρθηκε, ηττήθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Σαββίδη το απόγευμα της Παρασκευής (26/5), έδωσαν το παρών ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου, ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Χρήστος Καρυπίδης, ο αθλητικός διευθυντής Ζοσέ Μπότο, και εκ μέρους της διοίκησης οι Μάκης Γκαγκάτσης (αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος), Μαρία Γκοντσαρόβα (μέλος), Κυριάκος Κυριάκος (μέλος και υπεύθυνος επικοινωνίας) και Κώστας Φωτιάδης (δικηγόρος του Ιβάν Σαββίδη).

Για τα αποτελέσματα της συζήτησης θα ενημερωθεί, φυσικά, ο μεγαλομέτοχος Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είναι κι αυτός που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις για το πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ στο σχεδιασμό του ενόψει της επόμενης (ακόμη πιο απαιτητικής) σεζόν.

