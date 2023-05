Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Χρήστος Οικονόμου

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Οικονόμου, πατέρας του βουλευτή Γιώργου Οικονόμου.

Ο αποκαλούμενος «πατριάρχης» του τοπικού ΠΑΣΟΚ Χρήστος Οικονόμου -ο λεγόμενος «Κίτσος», όπως τον αποκαλούσαν οι Τρικαλινοί- «έφυγε» από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου 27 Μαΐου, σε ηλικία 88 ετών.

Από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ εκλέγονταν ανελλιπώς βουλευτής από το 1977 έως και το 2000 οπότε και αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική, επιλέγοντας έναν ρόλο θεωρητικού της παράταξης.

Ήταν ένας εκ των στενών συνεργατών του Ανδρέα Παπανδρέου, διετέλεσε υφυπουργός Υγείας το 1987 και συνετέλεσε τα μέγιστα στην οργάνωση του ΕΣΥ.

Ψυχίατρος και ιδιοκτήτης κλινικής στα Τρίκαλα, με τη σύζυγό του Ρένα απέκτησαν δυο παιδιά, τον Γιώργο Οικονόμου -ο οποίος, τραγική ειρωνία, ορκίζεται την Κυριακή βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-παντρεμένο με τη Βασίλκα Μερεντίτη (κόρη της πρώην βουλευτού Σούλας Μερεντίτη) και τη Βάσια Οικονόμου, σύζυγο Μιχάλη Δερπανόπουλο, οι οποίοι του χάρισαν εγγονάκια.

Μέχρι και προ μηνός παρέμενε ακμαίος και σχολίαζε σε στέκια της πόλης την πολιτική κατάσταση, ωστόσο η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες.

