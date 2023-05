Αθλητικά

Formula 1: O Φερστάπεν πήρε την pole position στο Μονακό

Την πρώτη "pole position" της καριέρας του στο Μονακό πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν.

Την πρώτη "pole position" της καριέρας του στο Μονακό πανηγύρισε σήμερα (27/5) ο Μαξ Φερστάπεν. Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά που έλαβαν χώρα στους δρόμους του Πριγκιπάτου και θα βρεθεί αύριο στην πρώτη θέση της εκκίνησης. Πλάι του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin, ο οποίος ήταν 84 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Ολλανδό. Έτσι, ο Ισπανός έχασε στις... λεπτομέρειες την πρώτη "pole position" της καριέρας του μετά το γερμανικό γκραν πρι του 2012, ενώ στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari και ο Εστεμπάν Οκόν με Alpine.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Q1 διεκόπη περίπου 11 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του, όταν ο Σέρχιο Πέρες έχασε τον έλεγχο της Red Bull του και κατέληξε στις μπαριέρες της πρώτης στροφής, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει και να χάσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την "pole position". Επίσης, στο Q2 ο Νόρις χτύπησε στις μπαριέρες στη στροφή 12, με αποτέλεσμα οι μηχανικοί του να δώσουν «μάχη με το χρόνο» για να ετοιμάσουν το μονοθέσιό του για το Q3.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Μονακό έχουν ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:11.365

2. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:11.449

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:11.471

4. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 1:11.553

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:11.630

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:11.725

7. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:11.933

8. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:11.964

9. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 1:12.082

10. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:12.254