Κοινωνία

Αχαρνές: Συνελήφθη ανήλικος για άσκοπους πυροβολισμούς

Στη θέα των αστυνομικών ο 16χρονος παρέδωσε το όπλο σε έναν άνδρα 54χρονο, ο οποίος προσπάθησε να το κρύψει. Συνελήφθη και εκείνος.





Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στον οικισμό Αυλίζα στις Αχαρνές για άσκοπους πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί διενεργούσαν ελέγχους στην ανωτέρω περιοχή για την αποτροπή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, όταν άκουσαν πυροβολισμούς σε κοντινό σημείο.

Άμεσα, έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν τον 16χρονο σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου να κρατά στο χέρι του περίστροφο, ενεργώντας πυροβολισμούς στον αέρα. Στη θέα των αστυνομικών ο 16χρονος παρέδωσε το όπλο στον 54χρονο, ο οποίος προσπάθησε να το κρύψει, ρίχνοντάς το από το μπαλκόνι στο έδαφος.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και κατασχέθηκε τσαντάκι που περιείχε το εν λόγω περίστροφο με 6 φυσίγγια στο βυκίο και επιπλέον 7 φυσίγγια.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στον οικισμό Αυλίζα στις Αχαρνές, δύο ημεδαποί, 16 και 54 ετών και από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Ειδικότερα ανωτέρω αστυνομικοί διενεργούσαν ελέγχους στην ανωτέρω περιοχή για την αποτροπή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, όταν άκουσαν πυροβολισμούς σε κοντινό σημείο. Άμεσα, έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν τον 16χρονο σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου να κρατά στο χέρι του περίστροφο, ενεργώντας πυροβολισμούς στον αέρα.

Στη θέα των αστυνομικών ο 16χρονος παρέδωσε το όπλο στον 54χρονο, ο οποίος προσπάθησε να το αποκρύψει, ρίχνοντας το από το μπαλκόνι στο έδαφος. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και κατασχέθηκε τσαντάκι που περιείχε το εν λόγω περίστροφο με 6 φυσίγγια στο βυκίο και επιπλέον 7 φυσίγγια.

Μετά από λίγο ακινητοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι εξωτερικά της οικίας με τον 54χρονο να απευθύνει υβριστικές εκφράσεις εναντίον των αστυνομικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

