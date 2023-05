Πολιτική

Επίσκεψη Σαρμά στην ΕΡΤ : Κρίσιμος ο ρόλος της για τη λειτουργία της Δημοκρατίας

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του ERTnews, της πλατφόρμας ERTflix αλλά και του Τρίτου Προγράμματος.

Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς επισκέφτηκε το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Toν υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας, στελέχη της διοίκησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και εργαζόμενοι.

Ο κ. Σαρμάς, αφού επισήμανε ότι η ΕΡΤ είναι ένας απευθείας εποπτευόμενος φορέας από τον Πρωθυπουργό, υπογράμμισε το κρίσιμο ρόλο της για τη λειτουργία της Δημοκρατίας, την ανάγκη – ειδικά κατά τις προεκλογικές περιόδους – για ισορροπία στην ειδησεογραφική κάλυψη αλλά και την υποχρέωση των δημοσιογράφων και συντελεστών να αναλογίζονται την ευθύνη τους όταν εκφωνούν δημόσιο λόγο από ένα δημόσιο μέσο.

Ο κ. Ζούλας ξενάγησε τον Πρωθυπουργό στα νέα στούντιο και τις εγκαταστάσεις του ραδιομεγάρου, του παρουσίασε τις τεχνολογίες αιχμής και το αναπτυξιακό πρόγραμμα της δημόσιας επιχείρησης.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του ERTnews, του 24ωρου ειδησεογραφικού καναλιού, της δωρεάν πλατφόρμας περιεχομένου ERTflix αλλά και του ραδιοφωνικό σταθμό TRITO MΑESTRO, και εξήρε την αξία τους ως δημόσια αγαθά.

Με αφορμή την ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές στο δημόσιο τομέα - τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής όσο σε επίπεδο ανθρώπινου παράγοντα και διάθεσης για δημιουργικότητα - και εξέφρασε την ελπίδα η δημόσια τηλεόραση να αποκτήσει και αγγλόφωνο κανάλι ώστε η φωνή της Ελλάδας να ακούγεται παγκοσμίως, σε μια διεθνή γλώσσα.

