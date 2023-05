Παράξενα

Έσφαξε 22 πρόβατα και γέμισε ρυάκι με αίματα

Τα πρόβατα εντοπίστηκαν σε καταψύκτη και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον δράστη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Στο "φως" ήρθε μία υπόθεση παράβασης των υγειονομικών κανονισμών στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά την διάρκεια της βόλτας που έκαναν επισκέπτες σε ρυάκι κοντά στον οικισμό Φουρνοφάραγγο στον δήμο Γόρτυνας όταν είδαν αίμα να ρέει στο νερό.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν επιτόπια έρευνα και ακολούθησαν τις κηλίδες αίματος, που τους οδήγησαν σε μια αποθήκη την οποία διατηρεί κοντά στο χωριό ένας 41χρονος. Εκεί, βρήκαν έναν καταψύκτη μέσα στον οποίο εντοπίστηκαν 22 πρόβατα, τα οποία είχαν θανατωθεί παράνομα στον υπαίθριο χώρο κοντά στο ρυάκι!

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, αποκαλύφθηκε ότι τα ζώα που σκόπευε να διαθέσει προς πώληση δεν είχαν περάσει από τον απαραίτητο κρεοσκοπικό έλεγχο και κατασχέθηκαν. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου με κατηγορίες για υγειονομικές και αγορανομικές παραβάσεις.

