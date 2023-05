Αθλητικά

Κωπηλασία - Αναστασιάδου: Αργυρό μετάλλιο στην Σλοβενία (εικόνες)

Ακόμη ένα μετάλλιο για την εθνική ομάδα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κωπηλασίας,

Η Ευαγγελία Αναστασιάδου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας, που φιλοξενείται στην πόλη Μπλεντ της Σλοβενίας.

Η προσπάθεια της Ελληνίδας κωπηλάτριας, ήταν συγκλονιστική, καθώς έδωσε «μάχη» για το χρυσό μετάλλιο με την Ρουμάνα, παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ιονέλα Κόσμιουκ.

Μάλιστα, στα πρώτα 1000μ. της διαδρομής, η Αναστασιάδου είχε το προβάδισμα, όμως στο τελευταίο τμήμα της κούρσας, η Κόστιουκ απεδείχθη πιό δυνατή. Το χάλκινο μετάλλιο, κατέκτησε η Τσέχα, Κριστίνα Νεουχόρτοβα.

Παράλληλα, η Ευαγγελία Φράγκου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον μικρό τελικό του σκιφ γυναικών, ενώ τα αδέλφια, Ζήσης και Δημήτρης Μπουκουβάλας, κατέλαβαν την τέταρτη θέση στο Γ' τελικό της άνευ πηδαλιούχου.

Η Ελλάδα πανηγύρισε τα πρώτα της μετάλλια στην διοργάνωση, το Σάββατο,

