Ναρκωτικά: Επεισοδιακή καταδίωξη εμπόρων χασίς

Τα μέλη της σπείρας μετέφεραν το παράνομο εμπόρευμα κυρίως τις απογευματινές ώρες και με προπομπό.

Με περιπετειώδη καταδίωξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση που οργανώθηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας και της Ο.Π.Κ.Ε. για την εξάρθρωση μιας σπείρας που διακινούσε ποσότητες κάνναβης στη Μεσσηνία, καθώς συνελήφθησαν ένας 28χρονος Έλληνας και δύο 26χρονοι αλλοδαποί.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν τον τελευταίο μήνα και μετέφεραν το παράνομο εμπόρευμά τους κυρίως τις απογευματινές ώρες, που η κυκλοφορία των οχημάτων είναι αυξημένη, πάντα με προπομπό για να ελέγχει αν υπάρχουν μπλόκα. Για να διακινούν τις ποσότητες, μάλιστα, εκμεταλλεύονταν την περιστασιακή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ο τρόπος δράσης τους αποκαλύφθηκε από την έρευνα της Δίωξης και το απόγευμα της Παρασκευής, εντοπίστηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί ως προπομποί του 28χρονου, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν.

Ωστόσο, ο 28χρονος πάτησε γκάζι και «έσπασε» το μπλόκο με επικίνδυνους ελιγμούς, προσπαθώντας να διαφύγει. Όταν έφτασε στη Μεσσήνη, ακινητοποίησε το όχημα, πέταξε στο έδαφος πέντε σακούλες με ναρκωτικά και τράπηκε σε φυγή πεζός, όμως εγκλωβίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Στις σακούλες που είχε πετάξει βρέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους ενός κιλού και 14 γραμμαρίων, ενώ στην κατοχή των δραστών κατασχέθηκαν τα δυο οχήματα, δυο κινητά τηλέφωνα και 230 ευρώ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, κατά περίπτωση και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

