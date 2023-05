Αθλητικά

Κωπηλασία - Ντούσκος: Αργυρό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό της Σλοβενίας

Τη δεύτερη θέση του βάθρου κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.

Ο Στέφανος Ντούσκος, κατέκτησε το τέταρτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής, στην πόλη Μπλεντ της Σλοβενίας, όπου διεξάγεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, τερμάτισε δεύτερος στο σκιφ, μετά από συναρπαστική «μάχη» με τους Ζίντλερ και Φαν Λίροπ, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Αυτό ήταν το τέταρτο μετάλλιο στην διοργάνωση για τα «ελληνικά κουπιά», μετά το αργυρό της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, το -επίσης- αργυρό των Μιλένας Κοντού και Ζωής Φίτσιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και το χάλκινο των Πέτρου Γκαϊδατζή και Αντώνη Παπακωνσταντίνου, στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών.

