Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Τι είπε για την κατάσταση της υγείας της 39χρονης, που παραμένει νοσηλευόμενη στην Εντατική, υπό μηχανική υποστήριξη.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα» Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα ο επικεφαλής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, για την 39χρονη ερπετολόγο που υπέστη αναφυλακτικό σοκ, μετά από δάγκωμα οχιάς που περισυνέλλεξε από χώρο σχολείου.

Όπως είπε ο κ. Νίκος Καπραβέλος, «έχουμε 150-200 περιστατικά με δαγκώματα από φίδια στην Ελλάδα κάθε χρόνο, κανένα θανατηφόρο όμως. Τα φίδια στην Ελλάδα δεν σκοτώνουν, κυρίως προκαλούν προβλήματα στο νευρικό σύστημα. Σπάνια προκαλείται αυτό το αναφυλακτικό σοκ που απειλεί άμεσα την ζωή».

Η 39χρονη ερπετολόγος, που υπέστη αναφυλακτικό σοκ, όπως είπε ο κ. Καπραβέλος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Εντατική και «είναι σε κρίσιμη κατάσταση ακόμη. Θέλει έναν κύκλο για να αντιμετωπιστεί. Έχουν χορηγήσει οι γιατροί και τον αντιοφικό ορό. Περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα να μειώσουν την φαρμακευτική αγωγή και την μηχανική υποστήριξη για να δούμε».

«Να μην υποτιμηθεί κανένα τσίμπα που έχει έντονο τοπικό πόνο από φίδι ή σκορπιό ή σφίγγες. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με γιατροσόφια, αλλά πρέπει αμέσως κάποιος να πάει στον γιατρό. Υπάρχουν απλά φάρμακα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά αυτά. Ο κίνδυνος για ένα αναφυλακτικό σοκ είναι σπάνιος, αλλά θανατηφόρος», επεσήμανε ο κ. Καπραβέλος.

