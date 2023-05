Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - δάγκωμα οχιάς: Με μηχανική υποστήριξη νοσηλεύεται η 39χρονη ερπετολόγος

Η κατάσταση της υγείας της 39χρονης θεωρείται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη



Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κρίνεται η κατάσταση της 39χρονης εθελόντριας, την οποία δάγκωσε οχιά την περασμένη Παρασκευή, σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Η 39χρονη παραμένει σε καταστολή υπό μηχανική υποστήριξη, στην Α' Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπανικολάου.

Υπενθυμίζεται πως η 39χρονη κλήθηκε να αντιμετωπίσει το περιστατικό στο 30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Στην προσπάθεια της να απομακρύνει την οχιά, εκείνη τη δάγκωσε. Η 39χρονη αναφυλακτικό σοκ. Αρχικά στο σημείο κατέφθασαν δύο μοτοσικλετιστές του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια έσπευσε ασθενοφόρο ο γιατρός του οποίου λόγω της επιδείνωσης που παρουσίασε, προχώρησε στη διασωλήνωσή της.

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται κρίσιμα, καθώς το δάγκωμα της οχιάς, προκαλεί βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα και οι θεράποντες ιατροί, περιμένουν να δουν, τι αντίδραση θα έχει ο οργανισμός της, στη φαρμακευτική αγωγή που της χορηγείται.

