Τουρκία - Λίρα: Ιστορικό χαμηλό μετά την εκλογή Ερντογάν

Σε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ υποχώρησε η τουρκική λίρα, δείγμα του μεγαλύτερου προβλήματος που έχει πλέον μπροστά του ο Τούρκος Πρόεδρος.

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ έναντι του δολαρίου σήμερα αν και οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά μετά τη χθεσινή νίκη του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές.

Η λίρα υποχώρησε έως το επίπεδο των 20,065 έναντι του δολαρίου στην αρχή των συναλλαγών στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το προηγούμενο χαμηλό ρεκόρ που κατέγραψε την Παρασκευή. Το τουρκικό νόμισμα έχει σημειώσει πτώση άνω του 6% από την αρχή του έτους και έχει χάσει πάνω από το 90% της αξίας του κατά την περασμένη δεκαετία.

«Με τη νίκη του Ερντογάν καταγράφεται περαιτέρω πίεση στην τουρκική λίρα», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Πίκτον, υψηλόβαθμο στέλεχος της Rabobank. Ο Ερντογάν κυριάρχησε παρά τα χρόνια οικονομικής αναταραχής, κάτι που οι επικριτές αποδίδουν στις ανορθόδοξες οικονομικές πολιτικές, τις οποίες η αντιπολίτευση είχε δεσμευθεί να αντιστρέψει.

Οι μετοχές σημείωναν άνοδο με τον δείκτη αναφοράς BIST-100 να ενισχύεται κατά 3,5% και τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει άνοδο άνω του 1%. Το ποσοστό των ξένων διαχειριστών κεφαλαίων που διακρατούν τουρκικές μετοχές έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και οι εγχώριοι επενδυτές είναι αυτοί που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις αγορές.

«Μια νίκη Ερντογάν δεν προσφέρει ανακούφιση σε κανέναν ξένο επενδυτή», δήλωσε ο Χασνάιν Μάλικ, επικεφαλής ανάλυσης στην Tellimer. «Μόνο ο πιο αισιόδοξος θα μπορούσε να ελπίζει ότι ο Ερντογάν νιώθει τώρα επαρκώς ασφαλής από πολιτική άποψη για να στραφεί σε ορθόδοξη οικονομική πολιτική».





Morgan Stanley: Μπορεί το δολάριο να φτάσει στις 28 λίρες μέχρι το τέλος του έτους

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, εάν συνεχίσει να τηρεί την πολιτικήχαμηλών επιτοκίων, η τουρκική λίρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο πτώσης 29% έναντι του δολαρίου.

Βάσει του σημειώματος του επενδυτή, εάνδεν αλλάξει η κατεύθυνση της πολιτικής, η τουρκική λίρα μπορεί ναφτάσει στο επίπεδο των 28 έναντι του δολαρίου μέχρι το τέλος του έτους.





