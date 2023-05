Αθλητικά

Βοιωτία: νεκρός ποδοσφαιριστής, πατέρας ενός παιδιού

Θρήνος από τον θάνατο ποδοσφαιριστή. "Έφυγε" ξαφνικά από τη ζωή μετα αό αγώνα.

Θλίψη στο Βοιωτικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο για τον αδόκητο χαμό του 37χρονου Βαγγέλη Μπαρμπέρη, τερματοφύλακα του ΑΣ Χωστίων, που άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Κυριακής (28/5).

Την στενάχωρη είδηση έκανε γνωστή ο φίλος του και δημοσιογράφος Γιάννης Καντάς, το απόγευμα της ίδιας μέρας πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας του, μετά από καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στο Δίστομο, αλλά λίγο αργότερα η καρδιά του δεν άντεξε.

Ο Βαγγέλης ταξίδεψε μέχρι το Κυριάκι για να πάρει την οικογένειά του και επιστρέφοντας στη Λιβαδειά, κοντά στον Ελικώνα (Ζερίκι), έχασε τις ασθήσεις του.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ήταν άσφυγμος, άπνοος και με πλήρη κατάργηση των αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο Βαγγέλης “έπαθε έμφραγμα μυοκαρδίου”, περιμένοντας βέβαια την ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Πηγή: lamiareport.gr

