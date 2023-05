Πολιτική

Εκλογές: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τρίτη Λασίθι και Ηράκλειο

Το πρόγραμμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Τρίτη 30 Μαΐου



Τις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου θα επισκεφθεί την Τρίτη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Σητεία, τον Μακρύ Γιαλό, την Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επισκεφθεί τον Μόχο, και στις 20:00 θα απευθύνει χαιρετισμό σε συγκέντρωση πολιτών στο Ηράκλειο, στην πλατεία Αγίου Τίτου.

Την ίδια μέρα, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 στις 20:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα μιλήσει στη Χίο.

Νωρίτερα στις 18:00 θα έχει συνάντηση με συνταξιούχους του ΝΑΤ στο λιμάνι της Χίου.

