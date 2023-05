Κοινωνία

Καλλιθέα: Συνελήφθη ο 54χρονος που έκλεψε 2 βαλίτσες γεμάτες διαβατήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι εντοπίστηκαν τα ρούχα, τα παπούτσια, το ρολόι και τα γυαλιά ηλίου που φορούσε κατά τη διάρκεια της κλοπής



Συνελήφθη ο δράστης της κλοπής διαβατηρίων από όχημα εταιρείας ταχυμεταφορών, που είχε λάβει χώρα στις 15 Μαΐου στην Καλλιθέα.

Πρόκειται για έναν 54χρονο από το Μαρόκο, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμη δυο αλλοδαποί στους οποίους κατέληξαν τα κλεμμένα διαβατήρια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 54χρονος - μετά τη ληστεία - τα διέθεσε στους δυο αλλοδαπούς σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση κλοπής διαβατήριων από όχημα εταιρείας ταχυμεταφορών που έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες της 15-5-2023 στην Καλλιθέα (Σχετική η από 15-5-2023 Ανακοίνωση Α.Ε.Α.).

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης αποδεικτικών μέσων και πληροφοριακών στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο 54χρονος ως δράστης της ανωτέρω κλοπής διαβατηρίων.

Συγκατηγορούμενοι του τυγχάνουν και δύο ακόμα αλλοδαποί οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, αφού ο 54χρονος αφαίρεσε τα διαβατήρια, τα διέθεσε στους ανωτέρω δύο αλλοδαπούς σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρωινές ώρες χθες (28-5-2023) παρουσιάστηκε αυθορμήτως και συνελήφθη ο ανωτέρω για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και στην οικία του 54χρονου στην Καλλιθέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

• ρουχισμός, παπούτσια, ρολόι και γυαλιά ηλίου που φορούσε κατά τη διάρκεια της κλοπής,

• αεροβόλο πιστόλι,

• μικροποσότητα κάνναβης και

• πλήθος καρτών sim.

Τόσο ο συλληφθείς, όσο και οι συγκατηγορούμενοι του έχουν κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη κατά περίπτωση για κλοπές, εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση, διευκόλυνση παράνομης εξόδου από το ελληνικό έδαφος, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των συγκατηγορούμενών του, καθώς και των αφαιρεθέντων διαβατηρίων συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΝΔ: Το πρώτο προεκλογικό σποτάκι για τις 25 Ιουνίου (βίντεο)

Ναρκωτικά - “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Ήρθαν από τη Γαλλία κρύβοντας κοκαΐνη... μέσα στο σώμα τους (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)