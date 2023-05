Κόσμος

Καναδάς: Κόλαση φωτιάς - Αυτοκίνητο περνά μέσα από τις φλόγες (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι η κατάσταση λόγω της πυρκαγιάς στην επαρχία της Νέας Σκωτίας είναι «εξαιρετικά σοβαρή»

Χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε προάστια του Χάλιφαξ στον ανατολικό Καναδά, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Βίντεο δείχνει οδηγό να περνά με το ΙΧ μέσα από φλόγες, ενώ γλιτώνει την τελευταία στιγμή τη σύγκρουση με προπορευόμενο όχημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός σταματά λίγο πριν συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο δεν μπορούσε να δει λόγω των πυκνών καπνών.





Ο δήμαρχος Μάικ Σάβατζ είπε ότι η εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης που εκδόθηκε χθες Κυριακή αφορούσε περίπου 18.000 κατοίκους των περιοχών Χάμοντς Πλέινς, Άπερ Ταντάλον και Πόκγουοκ.

Canada: Folks evacuating Tantallon, Nova Scotia.



It’s being reported that this fire has the largest resource response in Province history. #canada #novascotia #wildfire pic.twitter.com/4fLBFgWNar — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 28, 2023

Στην ευρύτερη περιοχή του Χάλιφαξ κηρύχθηκε από το βράδυ της Κυριακής κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η οποία θα ισχύσει για επτά ημέρες. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες ακόμη και αφότου έπεσε το σκοτάδι, είπε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το Σαββατοκύριακο περίπου 400 σπίτια εκκενώθηκαν στη γειτονική επαρχία Νιου Μπράνσγουικ.

Two #wildfires are burning #NovaScotia



However, it's OK, the immigrant terrorist are sorry



And Canadian wokeness will put them out~ pic.twitter.com/AVph8bXM6c — TruthInBytes (@HipIsEdo) May 29, 2023

Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο έχουν τεθεί τα περισσότερα πύρινα μέτωπα στο δυτικό τμήμα του Καναδά. Στην επαρχία Αλμπέρτα, οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν από τις αρχές Μαΐου περισσότερα από 9,5 εκατομμύρια στρέμματα, υποχρεώνοντας σχεδόν 11.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

