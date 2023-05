Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: Η Ελένη Φιλίνη και η αποκάλυψη για την ηλικία της (βίντεο)

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής της Τρίτης. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, υποδέχεται στο πλατό του «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» την αγαπημένη ηθοποιό Ελένη Φιλίνη και συζητούν, μεταξύ άλλων, για το αν μπορούμε να «σταματήσουμε» τον χρόνο, χωρίς νυστέρι. Η Ελένη Φιλίνη μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά που τη διατηρούν… φρέσκια και λαμπερή και αποκαλύπτει ποιος μεγάλος ηθοποιός την είχε συμβουλεύσει, όταν ήταν μικρή, να μην αποκαλύπτει ποτέ την ηλικία της.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελένης Φιλίνη, που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:





Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Ποια είναι τα λάθη που κάνουμε ανά δεκαετία της ζωής μας και γερνάει το δέρμα μας πιο γρήγορα; Η δερματολόγος – αφροδισιολόγος & Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης, Μαρία Καρδάση, μας επισημαίνει όσα πρέπει να προσέχουμε και ο Κωνσταντίνος Ξένος αποκαλύπτει ποιες τροφές είναι σύμμαχοι της αντιγήρανσης και ποιες… άσπονδοι εχθροί!

Είστε έτοιμοι για τον καύσωνα; Η ειδικός παθολόγος Χρυσούλα Λιάκου προτείνει έξυπνα tips για την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και πώς μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια σε περιπτώσεις θερμοπληξίας.

Μπορεί να μείνει έγκυος μία γυναίκα με πολυκυστικές ωοθήκες; Η καθηγήτρια μαιευτικής και γυναικολογίας Σοφία Καλανταρίδου, εξηγεί τους κινδύνους του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών.

Πώς μια ρινοπλαστική ομορφαίνει το πρόσωπο και παράλληλα βοηθάει την υγεία μας; Ο πλαστικός χειρουργός & Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λειτουργικής Ρινοπλαστικής Αθανάσιος Σκούρας, μας ενημερώνει για όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη ρινοπλαστική.

