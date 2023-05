Υγεία - Περιβάλλον

Κούγιας - Ρούλα Πισπιρίγκου: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για το Σύνδρομο Μινχάουζεν

Το αίτημα της κατηγορούμενης, μετά από τις συνεχιζόμενες καταθέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για την συμπεριφορά της, κατά την νοσηλεία της Τζωρτζίνας.

Στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας, επανέφερε το αίτημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στην κατηγορούμενη προκειμένου να διαπιστωθεί πως δεν πάσχει από σύνδρομο Mινχάουζεν δι’ αντιπροσώπου.

«Έχουμε τη θέση ότι η κατηγορούμενη είναι υγιέστατη ψυχικά. Έχετε τη δυνατότητα να διορίσετε ακόμα και σήμερα πραγματογνώμονες ώστε να τελειώνουμε με αυτό το σύνδρομο. Θέλουμε να τελειώνει αυτή η φημολογία», τόνισε ο Αλέξης Κούγιας στην έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η παιδίατρος Βενετία Μπέλλου. Η μάρτυρας εργαζόταν στη παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου του Ρίου και είχε κουράρει τη μικρή Τζωρτζίνα κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσηλευτικό ίδρυμα τον Ιανουάριο του 2022.

«Στις 22/01/2022 ήμουν παρούσα σε ένα μικρό επεισόδιο. Η Τζωρτζίνα είχε αποκορεσμό γύρω στο 70 και ταχυκαρδία. Μέχρι να παρέμβω το παιδί επανήλθε. Επικοινώνησα με την ΜΕΘ Παίδων για να την ενημερώσω, μίλησα με εφημερεύουσα γιατρό. Το παιδί ήταν ωχρό, δεν έκανε κινήσεις άκρων. Το χαρακτηριστικό του επεισοδίου ήταν η έντονη ωχρότητα. Μετά έκανε δύο επεισόδια εμέτων», περιέγραψε η μάρτυρας, προσθέτοντας πως και στις 25/01 προέκυψε ένα παρατεταμένο επεισόδιο στο οποίο πρώτα κλήθηκε ένας συνάδελφος της και μετά εκείνη.

Πρόεδρος: Η μητέρα σας φώναζε;

Μάρτυρας: Δε θυμάμαι.

Πρόεδρος: Ποιος χορηγούσε τα φάρμακα;

Μάρτυρας: Η μητέρα.

Πρόεδρος: Αυτό είναι τακτική της κλινικής;

Μάρτυρας: Νομίζω στη παιδιατρική κλινική στις χρόνιες περιπτώσεις τα χορηγούν οι γονείς.

Εισαγγελέας: τα επεισόδια είχαν μεταξύ τους κάποια αλληλουχία;

Μάρτυρας: Δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο. Όχι. Ας πούμε κάποιες φορές έκανε δύο μικρά και σταματούσε και στις 25/01 έκανε ένα μεγάλο χωρίς να έχει κάνει μικρά πριν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Αλέξη Κούγια η μάρτυρας τόνισε πως το επεισόδιο την ανησύχησε, προσθέτοντας: «Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω σε τι οφείλεται. Δεν καταλήξαμε στο τι οφείλονται τα επεισόδια. Καταλήξαμε πως χρειάζεται νευρολογικό έλεγχο. Από εμάς έφυγε αδιάγνωστη».

Η μάρτυρας τόνισε επίσης πως ο συνοδός του παιδιού, χωρίς να θυμάται εάν ήταν ο πατέρας ή η μητέρα, ενημέρωσε άμεσα στις 22/1 για το επεισόδιο, σε λιγότερο από ένα λεπτό και εκείνη μπήκε στο δωμάτιο σε λιγότερο από λεπτό για να δει τι συμβαίνει με το παιδί.

Αλέξης Κούγιας : Αυτό δε δείχνει ότι δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στο παιδί;

Μάρτυρας : Δεν γνωρίζω.

Αλ.Κούγιας : Τι είναι αυτή;!

(…)

Αλ. Κούγιας : Έχετε μάθει εάν πάτησε το πόδι του στις κλινικές που νοσηλευόταν η Τζωρτζίνα καρδιολόγος;

Μάρτυρας : Υπήρχε θεράπων καρδιολόγος. Ο κ. Παπαγιάννης.

Αλ.Κούγιας: Πάτησε στο νοσοκομείο σας; Δεν πάτησε σας το λέω εγώ… Εμείς έχουμε άποψη ότι το παιδί έπρεπε να πάει καρδιολογική κλινική! Δεν καλούσαν καρδιολόγο ποτέ και τελικά έκανε ανακοπή.

Η μάρτυρας απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης σχετικά με το εάν έχει δει ξανά μία μητέρα να γυρίζει σε βίντεο τα επεισόδια προκειμένου να πείσει τους γιατρούς, τόνισε πως αυτό γίνεται επειδή οι γιατροί φτάνουν σε δεύτερο χρόνο.

