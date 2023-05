Πολιτική

Γεωργούλης - Άρση ασυλίας: Πρώτο “ναι” από Επιτροπή της Ευρωβουλής

Τα επόμενα βήματα μέχρι την συνεδρίαση της Ολομέλειας, μετά την παραπομπή του θέματος στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

H Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, σήμερα το πρωί, αποφάσισε την παραπομπή του αιτήματος άρσης ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη στην Ολομέλκεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ! στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης, το θέμα θα έρθει στην ολομέλεια, κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη 1η Ιουνίου, οπότε είναι προγραμματισμένη η μίνι συνεδρίαση της στις Βρυξέλλες.

Αν και η ολομέλεια δώσει το πράσινο φως, που μοιάζει πως θα ειναι η πιο πιθανή εξέλιξη, την υπόθεση θα αναλάβουν ξανά οι βελγικές Αρχές.

Πρώτη τους ενέργεια θα είναι να καλέσουν τον κ. Γεωργούλη σε μια ανωμοτί κατάθεση, μια «φιλική κουβέντα», όπως την χαρακτηρίζουν οι νομικοί των Βρυξελών.

Αν οι βελγικές Αρχές κρίνουν πως υπάρχουν ενδείξεις αδικήματος θα ξανακαλέσουν τον κ. Γεωργούλη, για δεύτερη φορά, για να του ζητήσουν επίσημη κατάθεση.

Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα των βελγικών Αρχών, η βελγική εισαγγελία θα αποφασίσει αν θα πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες και η υπόθεση να πάει στα βελγικά δικαστήρια τα οποία και θα αποφανθούν τελικά αν ο κ. Γεωργούλης είναι ένοχος ή όχι.

