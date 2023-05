Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός – Μεντβέντεφ: Σούπερ έκπληξη με “θύμα” τον Ρώσο τενίστα

To No2 στην παγκόσμια κατάταξη ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από το Νο 172, αν και προηγήθηκε με 2-1 στα σετ.

Σούπερ έκπληξη στον πρώτο γύρο στο Γαλλικό Όπεν, όπου ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έχασε με 7-6(5) 6-7(6) 2-6, 6-3, 6-4 από τον Βραζιλιάνο Τιάγκο-Σέιμπουθ Γουάιλντ -εν μέσω θυελλωδών ανέμων- μένοντας εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση.

Ο Ρώσος, νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη δεν μπόρεσε να αναδείξει το παιχνίδι του σε ένα... ανεμοδαρμένο «Philippe Chatrier», όπου όσο περνούσε η ώρα φαινόταν όλο και πιο απογοητευμένος και τσακώνονταν με τον διαιτητή και το κοινό.

Ο Σέιμπουθ-Γουάλντ είχε πάρα πολύ ρυθμό και δύναμη απέναντι στον Μεντβέντεφ, ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στα στάνταρ του και...συνθηκολόγησε μετά από τέσσερις ώρες και 15 λεπτά. «Έβλεπα τον Ντανιίλ να παίζει από τότε που ήμουν μικρός και το να τον κερδίσεις σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», είπε ο Βραζιλιάνος νο172 στον κόσμο.

Ο Μεντβέντεφ «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του νωρίς στο πρώτο σετ, αλλά απογοητεύτηκε στο τέταρτο γκέιμ, καθώς ο Βραζιλιάνος ανάγκασε ένα τάι μπρέικ, στο οποίο είχε το πάνω χέρι. Καθαρίζοντας σκόνη από τα μάτια του, σέρβιρε για το σετ στο 6-5 και ο Μεντβέντεφ πέτυχε προς στιγμήν όμως την επιστροφή.

Ο Βραζιλιάνος διατήρησε την πίεση στον Ρώσο στο δεύτερο σετ, καθώς το κόκκινο χώμα συνέχιζε να στροβιλίζεται γύρω από το γήπεδο. Ο Μεντβέντεφ έσωσε δύο σετ πόιντ στο δεύτερο τάι μπρέικ και στο πρώτο σετ πόιντ του Ρώσου, ο Σέιμποθ Γουάιλντ, με ένα ανοιχτό γήπεδο, έστειλε τη μπάλα άουτ.

Ο Σέιμπουθ Γουάιλντ έχασε το τρίτο σετ και ζήτησε ιατρική βοήθεια για αιμορραγία από τη μύτη και πρόβλημα στα δάχτυλά του. Αλλά μάζεψε τα...κομμάτια του στο τέταρτο σετ, ισοφαρίζοντας σε 2-2, με 6-3 γκέιμ.

Ο Βραζιλιάνος διατήρησε τη δυναμική του, ανοίγοντας ένα προβάδισμα 2-0 και, παρόλο που ο Μεντβέντεφ επανήλθε στο 3-3, ο Σέιμποθ Γουάιλντ έσπασε ξανά για το 4-3. Διατήρησε το πλεονέκτημά του και έφτασε στη μεγάλη νίκη, με 6-4 κα 3-2 σετ.

