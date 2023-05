Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Στάυρος Πήλιος είναι η πρώτη της μεταγραφή

Ο κεντρικός αμυντικός είχε μια εξαιρετική σεζόν με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Την πρώτη της μεταγραφή για την επόμενη αγωνιστική σεζόν έκλεισε η ΑΕΚ, καθώς απέκτησε τον Σταύρο Πήλιο από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο 23χρονος αριστερός μπακ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις, με κορυφαία αυτή εναντίον της Ένωσης τον περασμένο Ιανουάριο, όταν οι Γιαννιώτες είχαν υποχρεώσει σε ήττα (2-1) τους νταμπλούχους του Αλμέιδα.

Ο Πήλιος συμφώνησε για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και αποκτήθηκε με αγορά από τον ΠΑΣ, στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Είναι γεννηθείς το 2000, ανήκε στον ΠΑΣ από το μέσο της προηγούμενης δεκαετίας και τη σεζόν 2021/22 παραχωρήθηκε δανεικός στον Ηρακλή, όπου έκανε «γεμάτη» σεζόν στη Super League 2 με 30 συμμετοχές. Φέτος έκανε το παραπάνω βήμα με 23 ματς στη μεγάλη κατηγορία.

Μαζί του αναμένεται να «κατεβεί» στην Αθήνα και ο μικρός αδελφός του, Αλέξης, που είναι 20 ετών (2003) και θα ενταχθεί στην ΑΕΚ Β΄. Ο Αλέξης Πήλιος είναι διεθνής με την εθνική Νεών, καθώς μετείχε στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19, που φιλοξενήθηκαν στη Ναύπακτο. Μέλος της πολύ καλής φουρνιάς της Κ19 του ΠΑΣ Γιάννινα που διακρίθηκε την τελευταία διετία στο πρωτάθλημα Νέων της Super League.

