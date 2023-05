Πολιτισμός

Αλ Πατσίνο: πατέρας για 4η φορά στα 82!

Ο ηθοποιός, αν και δεν έχει παντρευτεί ποτέ, θα γίνει για τέταρτη φορά πατέρας.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ Αλ Πατσίνο (Al Pacino) σε λίγο καιρό θα καλωσορίσει το τέταρτο παιδί του από την σύντροφό του Νουρ Αλφάλα (Noor Alfallah) η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη αναφέρει το ΤΜΖ.

Με ρίζες από το Κουβέιτ και τις ΗΠΑ η Νουρ Αλφάλα προέρχεται από εύπορη οικογένεια και εργάζεται στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με το ΤΜΖ βρίσκεται στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο, τον Απρίλιο του 2022 όταν φωτογραφήθηκε σε δείπνο μαζί με φίλους μετά τα εγκαίνια της έκθεσης του ζωγράφου Τζούλιαν Σνάμπελ (Julian Schnabel), με πηγές να σημειώνουν στην Page Six ότι είναι μαζί από την εποχή της πανδημίας.

Ο εμβληματικός ηθοποιός δεν έχει παντρευτεί ποτέ και είναι πατέρας τριών παιδιών. Το μεγαλύτερο, η Τζούλι Μαρί γεννήθηκε το 1989 όταν ο ίδιος ήταν 50 χρονών και είναι καρπός της σχέσης του με την δασκάλα υποκριτικής, Τζαν Τάραντ (Jan Tarrant). Έχει επίσης τα δίδυμα, τον 'Αντον Τζέιμς και την Ολίβια Ρόουζ (γεννημένα στις 25 Ιανουαρίου 2001), με την ηθοποιό Μπέβερλυ Ντ' 'Αντζελο με την οποία είχε σχέση από το 1996 έως το 2003.